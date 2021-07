Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando ha partecipato a Uomini e Donne dove si presentò come corteggiatore del tronista veronese Andrea Damante. La loro storia d’amore fece sognare tantissime persone, ma purtroppo non ha avuto la conclusione che tanti speravano. Dopo una serie di tradimenti e di tira e molla, hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, con grande dispiacere del grande pubblico che si era affezionato all’idea di loro due insieme.<

Giulia De Lellis, sempre più bella: nell’ultimo scatto fa impazzire i suoi numerosi fans

Giulia adesso sta seguendo una vita completamente diversa da quella che aveva anni fa, quando era solo una ragazzina che faceva tantissimi lavori per guadagnarsi da vivere: ha riscosso un grandissimo successo sia sui social e, con grande sorpresa, anche in televisione. Infatti quest’estate ha esordito come conduttrice in Love Island Italia, dove ha conquistato tutti con grande sorpresa. Promossa a pieni voti con questo esordio, è tornata a Milano carica di soddisfazioni e tra le braccia del suo fidanzato che l’ha aspettata con pazienza e con orgoglio. Adesso che il programma è ufficialmente finito, ha ringraziato tutti con gli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram dove appare più bella e in forma che mai.

Giulia continua a conquistare tutti con i numerosi scatti che pubblica sul suo profilo, che ad oggi conta quasi cinque milioni di fans che la seguono con costanza e con affetto. L’ultimo, ad esempio, ha ricevuto tantissimi likes e commenti nel giro di pochissimi minuti.