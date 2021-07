Giulia Stabile, momento imbarazzante per la ballerina: non se l’aspettava

Giulia Stabile, la ballerina vittima di un momento imbarazzante. Non se l’aspettava proprio, complice una domanda.

Prosegue il momento magico per Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”, il talent che ogni anno sforna artisti che poi si rivelano all’altezza del mercato discografico (come i numerosi cantanti, non tutti vincitori delle rispettive edizioni) o del mondo della televisione.

Con 1,5 milioni di followers, la ballerina è molto seguita e amata dalla sua fetta di pubblico: bravura, tecnica, le sue esibizioni sono sempre intense…e poi conquista per la sua freschezza, quella dolcezza e timidezza che incanta tutti. Proprio queste ultime hanno fatto uno “sgambetto” a Giulia che si è trovata al centro di una situazione imbarazzante.

Giulia Stabile, la frase che le ha creato un profondo imbarazzo

L’evento è avvenuto su Rai Uno in prima serata durante “Una voce per Padre Pio” in onda il 4 luglio. Dopo l’esibizione, Mara Venier ha chiesto del fidanzato, il cantante Sangiovanni (insieme nella foto sopra riportata). “Ho visto le meravigliose foto tue con il tuo moroso, la copertina di Vanity Fair…” l’affermazione così d’impatto della conduttrice ha creato disagio in Giulia. La ballerina è stata colta di sorpresa, palesando una profonda timidezza celato da un sorriso.

Allora Zia Mara per toglierla dall’imbarazzo ha ripreso a parlare della sua vita professionale. “Ti è cambiata la vita con quel trionfo”, ha chiesto la Venier e la ballerina non ha esitato a rispondere: “Sì, era quello che volevo…”

La coppia è composta dai due ex membri di “Amici” e si è raccontata a “Vanity Fair” per l’appunto svelando i retroscena della loro storia nata proprio sui banchi della scuola più famosa d’Italia. Tra affetto, stima ed una carriera che si rivela promettente per entrambi.