Maria Grazia Cucinotta ha condiviso un nuovo scatto in cui si è mostrata incredibile. La sua bellezza conquista i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Fascino intramontabile, décolleté da urlo, sguardo misterioso. Maria Grazia Cucinotta ha stupito i suoi fan condividendo uno scatto in cui ha mostrato tutto il suo fascino. 52 anni, attrice, ex modella e produttrice cinematografica, Maria Grazia è attivissima su Instagram dove il suo profilo è seguito da ben 429 mila follower. L’attrice condivide ogni giorno condivide scatti di vita personale e professionale sfoggiando tutto la sua bellezza e il suo carisma.

Amatissima dal pubblico in questi giorni ha catturato l’attenzione in quanto premiata alla decima edizione del Marefestival di Salina di cui è anche madrina. Lo scorso mese l’attrice siciliana era impegnata sul set di un nuovo film girato in Veneto dedicato alla figura di Hemigway e i luoghi da lui più visitati negli anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Miss Italia quì si fa la storia”, Martina Colombari bollente in body bianco, non invecchia mai: che fisico! – FOTO

Maria Grazia Cucinotta: fascino intramontabile

Per vedere l’ultima foto di Maria Grazia Cucinotta, vai su Successivo