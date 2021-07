La Royal Family è in ansia per le condizioni di salute di Kate Middleton. La duchessa potrebbe rischiare grosso.

La regale Kate Middleton è la duchessa di Cambridge e moglie del principe William, erede al trono d’Inghilterra dopo suo padre il principe Carlo, figlio della Regina Elisabetta II.

Ha incontrato il principe all’Università di di St Andrews , quando studiava Storia dell’Arte, inizialmente la loro relazione è nata tra libri da studiare ed esami da sostenere, poi nel 2003 hanno deciso di unirsi come coppia. La duchessa Kate è amatissima dall’Inghilterra, qualcuno l’ha paragonata alla principessa Diana (madre di William), morta in un incidente diversi anni fa.

Kate è molto raffinata, dolce, sempre sorridente ed empatica. Tutto di lei piace ed attrae, considerata un’icona di stile ed eleganza ha il potere di portare il sole anche in una giornata di pioggia.

William e Kate si sono sposati il 29 aprile del 2011 nell’Abbazia di Westminster, a Londra. La coppia ha tre figli, George Alexander Louis (erede al trono dopo suo padre William), Charlotte Elizabeth Diana, Louis Arthur Charles.

Paura per Kate, possibile positività al covid-19

La duchessa Kate è in isolamento per essere stata a contatto con un positivo al covid-19, la sovrana rispetterà la quarantena fiduciaria. A diffondere la notizia è stato Kensington Palace, dove si è ricordato anche che la duchessa ha partecipato alla partita Inghilterra-Germania per gli Europei 2020.

Kate avrebbe dovuto accompagnare William ai festeggiamenti del 73esimo anniversario del National Health Service, ma per ovvie ragioni vi ha rinunciato. La duchessa sta bene, non ha sintomi, ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-covid, tra 10 giorni si sottoporrà al tampone e se dovesse risultare negativo potrà uscire liberamente per i suoi impegni istituzionali.

E’ possibile che Kate abbia avuto questo contatto con una persona positiva proprio durante la partita Inghilterra-Germania di Euro2020 alla quale ha partecipato con il marito William ed il primogenito George.

Se così fosse si getterebbe ancora fango sulle competizioni sportive molto discusse in questo periodo di pandemia.