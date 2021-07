“Manca poco” Belen Rodriguez, la FOTO a pochi giorni dal parto

Belen Rodriguez, sui social più radiosa che mai. La showgirl ammette che manca poco al parto e non vede l’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Uno splendido primo piano in bianco e nero cattura i dieci milioni di followers, una foto che immortala la bellezza di Belen Rodriguez. La showgirl propone un’immagine intensa che fa subito il giro del web. Adagiata sul letto, occhi chiusi ed un filo di make-up che accentua le ciglia lunghe. Il punto luce è dato da un vistoso orecchino brillante dalla forma rotonda.

A parte i commenti di apprezzamento per la modella argentina tra cui “…lei rimane sempre Unica!! ❤️Tante la imitano,ma purtroppo non sono alla sua alte 😍” qualcuno avrebbe evidenziato la presenza di un pelo uscire dal naso. La showgirl con il suo savoir-faire non esita a commentare: “…da quando le ho tagliate con la forbice mi escono più lunghi!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Miss Italia quì si fa la storia”, Martina Colombari bollente in body bianco, non invecchia mai: che fisico! – FOTO

Belen Rodriguez, l’attesa a pochi giorni dal parto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Laura Pausini, la dedica a Pol Granch a tre anni dalla vittoria di X Factor – FOTO

“Holita” così scrive Belen Rodriguez sui social sfoggiando un look impeccabile a pochi giorni dal parto: la foto seppur un primo piano permette di ammirare lo stile trendy della modella. Canotta basic marrone, perfetta sulla pelle abbronzata come la sua, un viso poco truccato che accentua lo sguardo intenso e le labbra abbinate alla mise.

La forma smagliante, testimoniata dalla foto col pancione risalente a qualche tempo fa nella quale mostra le grazie e divenuta ormai un cult, suscita invidia e ammirazione. Qualcuno sul punto le chiede se abbia mai pensato di scrivere un libro, ipotesi che la stessa non esclude. Belen si mostra in tutta la sua felicità, ammette infatti che manca pochissimo per l’arrivo della secondogenita, Luna Mari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Da un momento all’altro” scrive Belen aprendo il suo cuore colmo di gioia e rispondendo ai fans che le chiedono notizie sul parto.