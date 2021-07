I Maneskin continuano a fare la storia: con il brano “Beggin” sono in vetta alla classifica mondiale di Spotify. Ma chi si ricorda la loro prima esibizione?

La vittoria all’Eurovision Song Contest li ha fatti conoscere a un pubblico internazionale che si è completamente innamorato di loro. Parliamo dei Maneskin, tra gli artisti di maggior successo di oggi. Tra vendite e stream la band sta raggiungendo numeri da capogiro e continua a ottenere record su record anche sul mercato discografico estero. In particolare con il loro brano “I wanna be your slave” -anche grazie al testo interamente inglese- e a una cover rilasciata nel lontano 2017. Si tratta di “Beggin“, inserita nel loro EP di debutto rilasciato al termine della loro esperienza a X Factor.

Primi al mondo con Beggin: il video della prima esibizione nel 2017

La band che sta letteralmente conquistando il mondo si è fatta conoscere per la prima volta dal pubblico italiano a X Factor, nel 2017. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno partecipato all’undicesima edizione del talent, concludendo l’esperienza al secondo posto. Pur non avendo vinto, i Maneskin hanno ottenuto un notevole successo negli anni successivi, sebbene la loro carriera abbia subito una scossa proprio in questo 2021.

Prima la vittoria al Festival di Sanremo, poi la conquista dell’Eurovision e ora tutti sembrano non averne più abbastanza. Scalano le classifiche con i loro brani e album e proprio nelle ultime ore hanno raggiunto la prima posizione della classifica mondiale di Spotify. Un’impresa davvero straordinaria per i quattro giovani che sono sulla vetta del mondo proprio con la famosa cover del brano originariamente cantato dai Four Seasons.

La versione dei Maneskin di “Beggin” è stata registrata dopo il successo ottenuto proprio a X Factor, dove si sono esibiti con il brano per la prima volta nel corso di uno dei Live Show. La band ha successivamente deciso di inserire la propria versione del singolo all’interno dell’EP “Chosen“. Di seguito il video della primissima performance di una delle canzoni più ascoltate al mondo in questo momento.

Nel 2017 nessuno si sarebbe immaginato che quattro anni dopo questi giovani talenti avrebbero raggiunto un tale risultato. Eppure i Maneskin la stoffa per essere delle rockstar l’hanno sempre avuta, l’esibizione a X Factor ne è una prova.