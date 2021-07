“Miss Italia quì si fa la storia”, Martina Colombari bollente in body bianco, non invecchia mai: che fisico! – FOTO

Martina Colombari batte tutti con un fisico da urlo da stadio. Il tempo per lei non passa mai: che sensualità!

Un primissimo piano da standing ovation per Martina Colombari, la regina delle bellezze, mai svanite dai primi anni ’90. Il successo per la showgirl risale ai tempi del concorso più ambito a livello nazionale.

La vincitrice di Miss Italia ’91 ha ancora dalla sua parte, l’arma vincente in assoluto che ha permesso a lei di fare la storia dello spettacolo. Oggi, Martina appare proprio come un tempo, bella, solare e con un repertorio fisico da far invidia a chiunque.

sposata con Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, oggi opinionista di Sky Sport, la showgirl si è lasciata andare a confessioni stuzzicanti sui momenti d’intimità. “Non vi nascondo che le prime volte lo facevamo sulla..moquette”.

Rilvelazioni da capogiro, che fanno innamorare a primo impatto tutti i suoi fan, convinti che ancora oggi faccia la differenza da questo punto di vista

Martina Colombari, l’outfit aderente non mente: bellezza ringiovanita

