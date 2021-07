Matilde Brandi strapazza la concorrenza con uno scatto da far venire la pelle d’oca per le emozioni uniche a livello fisico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Una favola da raccontare a figli e nipoti, con protagonista, Matilde Brandi, la showgirl ed ex gieffina dell’ultimo reality del Grande Fratello Vip 5.

Il successo a Canale 5 ha prodotto più ombre che luci, costantemente sotto i riflettori della critica. Le subdole attitudini di Matilde hanno innescato reazioni crude nei suoi riguardi. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia ha ricevuto un dolorosissimo benservito dal marito.

La coppia si è separata con Matilde, incredula per i modi in cui è stata abbandonata ad un destino avverso. Il tempo per fortuna per lei, successivamente è stato clemente.

Una volta rientrata a casa si è circondata di poche ma intime amicizie che le hanno fatto svoltare definitivamente. Oggi la Brandi sembra letteralmente rinata sotto tutti i punti di vista, non meno in ambito social

LEGGI ANCHE —–> Wanda Nara, il davanzale bollente manda in tilt: tra un po’; scoppia tutto; FOTO

Matilde Brandi ha trascorso il più bel weekend dell’anno

PER VEDERE I DETTAGLI DI UNA GIORNATA FANTASTICA, VAI SU SUCCESSIVO