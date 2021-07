Carolina Stramare torna in pista con un progetto innovativo e fuori dal comune, la modella è pronta a mandare in tilt l’Italia intera

Carolina Stramare è da tutti conosciuta per aver vinto l’edizione di “Miss Italia 2019”. La ragazza con la sua bellezza unica ha conquistato gli italiani che a distanza di due anni sono ancora qui a sostenerla.

Dopo la vittoria, la giovane ha deciso abbandonare il mondo della televisione e di dedicarsi completamente alla moda, posando per riviste e campagne pubblicitarie. Ha vissuto qualche mese in Cina per lavoro ma oggi è tornata più bella di prima con un grande annuncio.

Carolina Stramare: il progetto dalle curve prorompenti

Seguita da più di duecentomila follower, la modella ha appena annunciato ai fan un progetto tutto da scoprire. Si tratta di una collaborazione con Helbiz, un’azienda molto importante conosciuta in particolare per i monopattini.

Questa volta però il lavoro è diverso, Carolina Stramare non dovrà posare per una copertina o una pubblicità, ma condurre su una piattaforma dei programmi sportivi.

“Orgogliosa di far parte di questo progetto ambizioso e innovativo insieme ad @helbizofficial” Scrive su Instagram mostrando la sua curva più bella. La foto che presenta il lavoro è già virale.

La modella è appoggiata su un monopattino dell’azienda ed ha in mano una palla. Indossa un completo a costine, gonna e canotta, attillato che le mette in risalto le sue forme prorompenti. “Sei il nostro orgoglio” commenta qualcuno sotto alla foto.

La lunga chioma le scende lungo la schiena e gli occhi verdi infiammano i fan che la ammirano e la seguono.

Il pubblico non sta più nella pelle e non vede l’ora di vederla alle prese con il programma. A quanto pare è la prima volta per la Stramare come conduttrice. Riuscirà a soddisfare le aspettative dell’azienda e dei telespettatori? Non ci resta che seguirla in questo grande progetto.