Piersilvio Berlusconi, la nuova mossa è sorprendente: via un conduttore

Grandi cambiamenti in casa Mediaset per il prossimo autunno, via l’ennesimo volto storico in un nuovo programma di Canale Cinque. Di chi si tratta?

Mai come negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere un rimescolamento dei palinsesti all’interno delle reti Rai e Mediaset, anche se quest’ultima più di tutte ha deciso di modificare le proprie programmazioni sulla base dell’indice di gradimento dei suoi telespettatori.

Ne è un esempio la sempre maggiore fuoriuscita dalla tv di Barbara D’Urso che si è vista tagliare la sua trasmissione in anticipo rispetto a quanto concordato nel contratto iniziale e in autunno sarà spodestata dalla rete la domenica sera con “Live – Non è la D’Urso”.

Ma non solo Barbara, anche Alessia Marcuzzi, Giorgia Rossi, Anna Pettinelli ed il giornalista Maurizio Pistocchi salutano Mediaset. Novità consistenti che potrebbero spiazzare molto il pubblico di fedelissimi.

L’ultima novità infine è giunta riguardo un prossimo show di Canale Cinque che ha salutato una nota conduttrice, il volto che la sostituirà vi sorprenderà.

Mediaset cambia le carte in tavola: il turnover è garantito per l’autunno

Cambi improvvisi e turnover all’interno dei maggiori programmi di punta. Mediaset ed il suo vicepresidente Piersilvio Berlusconi vogliono puntare sulla professionalità e innovazione.

Un nuovo show che vedrà il suo debutto a settembre sarà “Star in the Star”, programma costruito sulla falsariga di “All Together Now” e “Il Cantante mascherato”. Inizialmente la produzione aveva affidato la sua conduzione alla bravissima Michelle Hunziker.

Ha virato però in un secondo momento in un altro soggetto molto amato a casa e che recentemente ha dimostrato di valere molto alla conduzione. Si tratta di Ilary Blasi che avremmo modo dunque di vedere anche in una veste più comica, siamo però sicuri che sarà all’altezza del ruolo assegnato. Ci aspettiamo grandi sorprese.