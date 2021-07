Pippo Inzaghi, la felicità è alle stelle. La bella notizia non si fa attendere

Il mister Pippo Inzaghi non sta più nella pelle, la felicità è alle stelle e l’attesa è snervante. Tra pochi mesi si realizzerà un sogno.

Filippo Inzaghi noto anche come SuperPippo è un ex attaccante ed ora allenatore del calcio italiano. Il suo tocco magico con il pallone ha fatto entusiasmare milioni di italiani, i suoi gol hanno regalato tantissime emozioni ai fan.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Pippo ha iniziato ad allenare diverse squadre di calcio con risultati davvero sbalorditivi, è riuscito a portare il Benevento in Serie A. Pippo ha un’idea di gioco molto offensiva e l’attacco dell’avversario l’ha appreso dal fratello, Simone, anche lui calciatore e poi allenatore.

Pippo Inzaghi preso sarà padre, la notizia che tutti i tifosi aspettavano

Pippo Inzaghi ha annunciato sul suo profilo Instagram che presto sarà padre, il mister è seguito da 851 mila follower e tutti hanno avuto per lui parole dolci e di stima.

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre.. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!”

Con queste parole Pippo ha dato il lieto evento alla sua community, la sua compagna di 31 anni è Angela Robusti, ex corteggiatrice ed ora stimata organizzatrice di eventi. L’allenatore di 48 anni e Angela sono in attesa del primo figlio.

Pippo è una persona molto riservata, ma utilizza spesso i social per comunicare con i suoi fan, infatti è proprio tramite il suo canale social che ha voluto dare la buona notizia a tutti. In moltissimi vip hanno commentato il suo post: “Il gol più bello (dopo quelli di Atene)” è uno dei messaggi più belli ricevuti.