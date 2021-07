Un look divinamente apprezzato quello di Federica Pellegrini in questa mattina: il primissimo piano sulla “bocca stupenda” è un meritato trionfo.

In concomitanza con l’esordio su Sky Sport de “La Divina”, da subito presentatasi sul piccolo schermo come emozionante parentesi televisiva dedicata alla campionessa italiana Federica Pellegrini, la nuotatrice specializzata in stile libero non tarda a sorprendere nuovamente i suoi fan in queste ore.

Nel suo ultimo scatto, pubblicato su Instagram soltanto pochi istanti fa, gli ammiratori sin dai primi commenti lasciati in virtù dell’istantanea della campionessa, sembreranno quasi non credere ai loro occhi. Federica, deliziosamente omaggiata da Sky, si mostra stavolta in un look “divinamente“ insolito per il suo genere, ma sfoggiato con la classe di chi crede fermamente in se stessa.

Federica Pellegrini, divina sotto i riflettori fa impazzire: le labbra in primo piano

