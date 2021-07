Raffaella Carrà. A poche ore dalla morte della diva, riemerge il commovente ricordo di Fabrizio Frizzi: “C’era un feeling particolare”

Si è spenta in silenzio Raffaella Carrà, la diva più famosa ed amata d’Italia. Tanti i suoi primati, tante le persone che l’hanno consacrata come una vera e propria “icona culturale“, per la sua libertà ed il suo atteggiamento privo di qualsiasi condizionamento. La ballerina è deceduta all’età di 78 anni a seguito di un’atroce malattia, di cui non era trapelato nulla. Sergio Japino, suo compagno di vita, ne ha dato l’annuncio con queste parole: “Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore“.

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti all’amata conduttrice, da parte di tutti gli amici dello spettacolo. A poche ore dalla sua morte, sul web è spuntato anche un vecchio video che risale a tre anni fa, quando la Carrà aveva commentato con strazio la morte di Fabrizio Frizzi: le sue parole hanno spezzato il cuore ai fan.

Raffaella Carrà, lo straziante ricordo di Fabrizio Frizzi

La morte di Fabrizio Frizzi, sopraggiunta il 26 aprile 2018, aveva gettato nel più profondo sconforto la comunità dello spettacolo. Il suo decesso fu dovuto ad un’emorragia cerebrale, sopraggiunta proprio mentre l’amatissimo conduttore stava registrando “L’Eredità”: solo cinque mesi prima, Fabrizio aveva avuto un ictus che gli aveva lasciato pesanti strascichi. Queste erano state le parole di Raffaella Carrà, qualche tempo dopo la morte del presentatore: “E’ la prima volta che vengo a Viale Mazzini, col cuore rotto dal dolore. Non ho grandi ricordi professionali con Fabrizio, tra noi c’era un feeling particolare e un’ammirazione da parte mia, credo corrisposta“.

La ballerina, all’epoca, sottolineò quanto il conduttore fosse una persona rara all’interno del contesto a cui entrambi appartenevano. “Il suo modo di fare televisione poteva essere visto buonista” – aveva spiegato Raffaella, aggiungendo – “In realtà la sua televisione è elegante, rispettosa, sorridente, e si sta spegnendo piano piano“. Frasi che avevano commosso i tanti fan di Frizzi, e che ad oggi, a fronte della scomparsa dell’artista, appaiono più tragiche che mai.

Sono moltissimi i colleghi e gli ammiratori che stanno ricordando affettuosamente la meravigliosa cantante del “Tuca Tuca“. Attualmente, non ci sono notizie certe in merito al funerale e alle esequie.