Raffaella Carra è morta, il messaggio straziante di Sergio Japino

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, una delle donne più amate e più iconiche delle ultime generazioni. La sua famiglia e il suo pubblico piange la sua scomparsa, in particolar modo suo marito Sergio

Raffaella Carrà è morta tragicamente all’età di 78 anni, lasciando una famiglia che l’ha amata e un pubblico che in tutti questi anni l’ha seguita con costanza e con affetto. A dare il triste annuncio è stato suo marito Sergio Iapino, che con brevi righe ha raccolto tutta l’essenza di quella che è stata una delle donne più iconiche e amate delle ultime generazioni. Non è facile accettare quanto accaduto, lei e il suo caschetto biondo verrà ricordata in eterno per tutto quello che è stato e che ci ha regalato con i suoi successi clamorosi.

Morta Raffaella Carrà: il triste annuncio dato dalla sua amata famiglia

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre” scrive suo marito, dando così il triste annuncio al suo amato pubblico che è rimasto spiazzato dalla notizia appresa nell’ultima ora. Si è unito in questo modo ai dolori dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Raffaella è stata una delle donne più amate e più iconiche di sempre, ha lasciato un vuoto incolmabile ma anche decine e decine di anni di storia e di musica che porteremo nei nostri cuori per sempre.