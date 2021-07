Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, una delle donne più amate e più iconiche delle ultime generazioni. Il dolore di Cristiano Malgioglio su Rai Uno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Raffaella Carrà è stata una delle donne più iconiche del mondo della televisione italiana e anche all’estero. Oggi la notizia della sua scomparsa ci ha lasciati davvero di stucco: la bellissima donna di talento, dai capelli biondi e il sorriso splendido, si è spenta dopo diverse settimane in cui una malattia l’aveva attaccata all’improvviso. Ad Estate in Diretta tanti personaggi del mondo dello spettacolo stanno esprimendo il loro cordoglio, tra questi anche Cristiano Malgioglio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Morta Raffaella Carrà: il dolore di Cristiano Malgioglio a telefono su Estate in Diretta

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a R a f f a e l l a C a r r à ( @ r a f f a el l a c a r r a f a n s _official)

Cristiano Malgioglio non riusciva neanche a parlare, piangeva così tanto che a telefono si sentivano a malapena i suoi singhiozzi. “Non riesco a crederci” ha esordito così, tra le lacrime. “L’avevo sentita poche settimane fa e ci eravamo detti di vederci, non posso credere che sia successo così all’improvviso, non me lo aspettavo“. Anche Enzo Paolo Turchi, in lacrime, si è unito al dolore ricordando i tempi in cui ballava per lei. Sono stati degli anni magici che lo hanno segnato per sempre, che ricorderà sempre con estremo affetto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Raffaella è stata una vera e propria icona per numerose generazioni, ha portato la sua musica in tutto il mondo. I personaggi del mondo dello spettacolo si sono uniti al cordoglio e al dolore della sua famiglia, ricordandola con un messaggio, un pensiero o una semplice foto che la raffigura.