Raffaella Carrà è stata senza ombra di dubbio una delle donne più iconiche del mondo dello spettacolo qui in Italia ma non solo. Oggi la notizia della sua scomparsa ci ha lasciati davvero senza parole: lei, il famoso caschetto biondo che ha conquistato generazioni e generazioni, si è spenta dopo diverse settimane in cui una malattia l’aveva attaccata all’improvviso e che lei aveva sempre tenuto nascosto. Tra i tanti messaggi di cordoglio, c’è anche quello di Tiziano Ferro con cui ha condiviso tanto nella sua carriera.

Morta Raffaella Carrà: il dolore di Tiziano Ferro sul suo profilo

“Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male ricordare l’ultima volta che abbiamo riso come matti” ha cominciato così Tiziano Ferro, che nel corso degli anni ha lavorato diverse volte con quella che per lei è sempre stata un’idolo, arrivando infatti a scrivere una canzone in suo onore. “Ho tante foto con te, ho miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile. Tiziano“.

Non sarà facile accettare la sua scomparsa, ma Raffaella è una stella che non smetterà mai di splendere. Tutto quello che ci ha regalato negli anni con la sua musica e il suo talento, rimarrà in eterno come un segno indelebile.