Coppia di coniugi travolta da un’auto: morto un uomo, grave la moglie

Una coppia di coniugi è stata travolta da un'auto questa mattina a Roma: un uomo di 77 anni è morto, mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni.

Drammatico incidente questa mattina a Roma, in via Acqua Bullicante. Una coppia di anziani coniugi è stata travolta mentre attraversava la strada da un’auto condotta da un 85enne. Un impatto che non ha lasciato scampo all’uomo di 77 anni, di cui i soccorsi hanno potuto solo dichiararne il decesso. La moglie, una 75enne, è stata trasporta d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in condizioni gravi. Per gli accertamenti ed i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Capitale.

Roma, coppia di coniugi travolta da un’auto: morto un 77enne, grave la moglie

Un uomo di 77 anni ha perso la vita e la moglie, 75enne, è rimasta gravemente ferita. Questo il bilancio del drammatico incidente verificatosi questa mattina in via Acqua Bullicante, nel quartiere Prenestino di Roma.

La coppia di anziani coniugi, riferisce la redazione di Roma Today, stava attraversando la strada quando improvvisamente è sopraggiunta un’auto, una Volkswagen Polo condotta da un uomo di 85 anni, che li ha centrati in pieno. L’automobilista, dopo l’impatto si è subito fermato ed ha lanciato l’allarme.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I medici hanno provato a lungo a rianimare il 77enne, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. La moglie, scrive Roma Today, dopo le cure sul posto è stata trasportata d’urgenza presso il Policlinico Umberto I, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Oltre al 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Capitale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Da chiarire se la coppia abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali.

L’85enne alla guida della Volkswagen, scrive Roma Today, è stato sottoposto agli esami di rito che avrebbero dato esito negativo, mentre l’auto è stata sequestrata.