Trattore si ribalta in un terreno: uomo perde la vita

Un uomo di 58 anni è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in un terreno. È nel pomeriggio di ieri a Mentana, in provincia di Roma. Il 58enne si trovava alla guida di un trattore, ma improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che ribaltandosi lo ha travolto. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico del 118 giunto sul posto che ha potuto solo constatarne il decesso. Oltre ai medici sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre lavorava in un suo terreno, sito lungo la via Salaria a Mentana, comune in provincia di Roma.

La vittima, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, stava effettuando dei lavori di pulizia alla cunetta che divide il terreno da un altro utilizzando un trattore cingolato. Improvvisamente, però, il 58enne ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato travolgendolo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. I pompieri lo hanno estratto da sotto il trattore e lo hanno affidato al personale sanitario che ha potuto solo constatarne il decesso.

Insieme ai soccorsi, presso il terreno sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto agli accertamenti per determinare le cause e la dinamica della tragedia. Dai primi riscontri, riferisce Fanpage, pare che a causare il ribaltamento del mezzo possa essere stata l’eccessiva pendenza del punto in cui si è verificato l’incidente.

La salma, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata affidata al medico legale, scrive Fanpage, che dovrà effettuare l’esame autoptico per determinare le cause del decesso del 58enne.