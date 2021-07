“Semplicemente meravigliosa”, Sabrina Salerno cala il poker di FOTO e fa alzare la temperatura

Sabrina Salerno ha condiviso un poker di foto una più bella dell’altra mentre si gode un Aperol spritz al sole del litorale di Jesolo dove sta trascorrendo le vacanze estive

La showgirl e cantante Sabrina Salerno da giorni sta pubblicando scatti delle sue vacanze estive alla Baia Blu Beach del litorale veneto di Caorle in provincia di Venezia. Una location da sogno ma mai come è da incanto lei, più bella che mai, ogni giorno che passa, nonostante l’età che avanza. La bellissima Sabrina ha infatti 53 anni compiuti il 15 marzo scorso ma sembra essere ancora molto giovane da far invidia a qualsiasi trentenne.

Di sicuro una dieta sana ed equilibrata e l’esercizio fisico l’hanno aiutata a mantenersi in forma e sempre più bella. Tanto che i commenti apparsi sulle ultime quattro foto pubblicate stanotte sono in tutte le lingue, dallo spagnolo all’italiano, dall’inglese al francese al portoghese. Segno che i suoi follower su Instagram la seguono da tutto il globo.

Sabrina Salerno, il poker di foto che strega i fan

