Zodiaco, i segni che fanno fatica a farsi amare: ti ritrovi anche tu?

Per alcuni segni zodiacali sembra complicato farsi amare, il loro carattere infatti porta le persone ad allontanarsi da loro

Non spiccano di certo per il loro carattere affabile e una personalità amabile questi segni zodiacali che anzi, rientrano nella categoria di persone considerate piuttosto complicate. Non è semplice starli accanto e senza alcun dubbio bisognerà armarsi di molta pazienza. Irascibili, polemici, freddi, poco comprensivi, egoisti e molte altre caratteristiche spiccano in alcuni di loro. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più difficili da amare

Tra i segni più complessi troviamo il Cancro che risulta essere piuttosto critico nei confronti di chiunque lo circondi. Non solo, è poco comprensivo e farlo ragionare sembra impossibile. È sempre molto attento a tutto ciò che accade intorno e troverà sempre una ragione per trovare il pelo nell’uovo. Nulla sembra mai andargli bene. Un aspetto che dovrebbe imparare a smussare.

Troviamo, senza troppe sorprese, anche il Leone in questa categoria. Un segno che difficilmente riesce a fare una buona impressione. Senza conoscerlo a fondo appare infatti come una persona arrogante e quasi insensibile, in grado di badare solo a se stessa. Il fatto di ricercare costantemente l’attenzione altrui non aiuta, poiché finirà per adottare atteggiamenti quasi forzati.

Poi c’è la Vergine, altro segno piuttosto complesso con il quale avere a che fare. Oltre alla sua mania del controllo sembra sempre vivere in un pianeta tutto suo dove risulta essere il solo abitante. Quando si concentra su qualcosa che vuole portare a termine sembra che non esista più nessun altro, finendo per ignorare completamente chi gli sta accanto. Questo potrebbe ferire qualcuno che si ritroverà a dover attendere i suoi tempi di attesa. Attenti però, qualcuno potrebbe stufarsi di aspettare!

Pur avendo i suoi pregi, tra i segni meno amabili c’è anche il Sagittario che finisce per stravolgere alcuni suoi lati positivi. In particolare la volontà di vivere la vita come viene, godendosi ogni attimo, lo porta a non riflettere su molte cose. Anche il suo voler rimanere sempre un bambino andrà a scontrarsi con la realtà, finendo per risultare immaturo in alcune situazioni che richiederebbero invece comportamenti differenti. Stargli accanto non è così semplice come appare.

Infine lo Scorpione è un altro segno difficile da amare, a causa del suo carattere misterioso e a tratti scontroso. Proprio la sua volontà di restarsene sulle sue e non aprirsi al prossimo lo porta a sembrare quasi antipatico agli occhi degli altri. I muri che mette tra sé e il mondo lo tengono lontano anche da chi desidererebbe avvicinarsi.