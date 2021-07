Valentina Ferragni ha trascorso un weekend all’insegna del relax e di nuove scoperte, ma i fan hanno notato un particolare: la bellezza dell’influencer

Valentina Ferragni sta cavalcando l’onda del successo e della popolarità. L’influencer ha seguito le orme della sorella e per adesso tutto sembra andare nel verso giusto. Seguita da quasi quattro milioni di follower, la giovane imprenditrice sorprende ogni giorno i suoi fan che la supportano in ogni occasione.

Ha appena trascorso un weekend all’insegna del relax e di nuove scoperte e su Instagram spuntano le foto diventate già virali. La sua è una bellezza fuori dagli stereotipi.

Valentina Ferragni: colori e curve perfette, FOTO

L’ultima foto postata da Valentina Ferragni mostra l’influencer su una terrazza a Le Siranuse a Positano. L’immagine sembra una cartolina vista la bellezza del posto e del soggetto. La giovane imprenditrice è strepitosa ed il costume intero che indossa la rende ancora più affascinante.

Seduta, gambe scoperte e un lieve sorriso. Capelli sciolti che le scendo lungo una parte della schiena anche essa senza veli. Si intravede solo i tatuaggi, uno su un fianco che delinea una curva perfetta.

Colori e solarità non mancano, Valentina Ferragni ha fatto centro. “Più bella di qualunque modella” scrive qualcuno sotto al post. La foto in un batter d’occhio ha conquistato più di cento mila like e commenti a non finire.

Chiara Ferragni è la fan numero uno della piccola della famiglia, la sorella è sempre accanto a lei a sostenerla e ad indirizzarla lungo la via del successo. Ma molti credono che tra qualche tempo, Valentina non abbia più bisogno di nessuno.

La carriera intrapresa sembra fatta apposta per lei, al mondo dei social mancava una persona come Valentina che ora è pronta ad inseguire i suoi sogni e ad ampliare la sua azienda. I gioielli vanno a ruba, sono un prodotto artigianale originale e unico.