Shaila Gatta si gode l’estate e lo fa con degli outfit strepitosi che mandano in tilt i fan che la seguono, l’ultimo post in costume è divino

Shaila Gatta è la nota velina mora di “Striscia la notizia” che a quanto pare non tornerà a ballare e a scaldare gli animi del pubblico nella prossima stagione. Il programma si rinnova e cambia presentatori e vallette.

La ragazza però sembra non essere preoccupata per il suo futuro lavorativo visto che con il successo del tg satirico ha conquistato molti fan ed oggi è conosciuta anche come influencer. E’ seguita, infatti, da più di ottocentomila follower che la supportano in ogni occasione.

Aveva solo sedici anni quando si è trasferita a Roma per iniziare una carriera brillante che le ha riservato grandi soddisfazioni.

GUARDA QUI>>“Il nostro orgoglio” Carolina Stramare e l’annuncio sensuale: fan impazziti – FOTO

Shaila Gatta vola in Sardegna per un’estate bollente -FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO