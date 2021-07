“Temptation Island”, colpo di scena: tradimento davanti alle telecamere

Temptation Island, colpo di scena durante la seconda puntata: Tommaso ha tradito Valentina con la tentatrice Giulia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Seconda puntata scoppiettante per Temptation Island: questa sera abbiamo assistito a qualcosa che con molte probabilità rimarrà nella storia del programma. Stiamo parlando di Valentina e di Tommaso, coppia di punta di questa edizione e che si prepara ad avviarsi già verso il falò di confronto. Lui, troppo geloso, aveva deciso di partecipare a questa esperienza per riuscire a fidarsi della sua fidanzata. Peccato, però, che il primo a tradire la sua fiducia è stato proprio lui che questa sera ha perso totalmente il controllo mentre si trovava in compagnia della sua tentatrice Giulia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Temptation Island, Tommaso si lascia andare con Giulia e tradisce la sua fidanzata Valentina

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a T e m p t a t i o n I s l a n d (@temptationisland_official)

Tommaso, che già da qualche giorno aveva cominciato a provare attrazione per Giulia, ha organizzato una cena di compleanno per la ragazza. Successivamente si sono scambiati un bacio appassionato sotto le coperte e poi si sono recati nella casetta dove alloggiava lei, e dove sembra essersi consumato un tradimento perché le altre tentatrici lo hanno beccato in casa senza vestiti. Lui è tornato a cercarla, dicendole di avere intenzioni serie e baciandola ancora una volta, questa volta davanti alle telecamere. Valentina, dall’altra parte, ha assistito a tutto incredula e consapevole di dover mettere un punto a questa storia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Lui, d’altro canto, ha rivelato alla ragazza di non vedere l’ora di viversela fuori e di aver capito che lui e Valentina non sono fatti l’uno per l’altra. Adesso non ci resta che aspettare di vedere cosa accadrà tra i due al falò di confronto: è davvero finita per sempre?