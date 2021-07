“Temptation Island”, Filippo Bisciglia fa un annuncio clamoroso a Stefano: “Devi venire al falò”. I fan trattengono il fiato…

La puntata odierna di “Temptation Island” è partita col botto. Il pubblico, da mercoledì scorso, è in attesa di scoprire l’evoluzione del viaggio dei sentimenti delle 6 coppie protagoniste. Il primo appuntamento si era concluso con delle anticipazioni clamorose in merito ai fidanzati Valentina e Tommaso, che dopo pochi giorni sembravano già ai ferri corti. Con grande sorpresa da parte degli utenti, tuttavia, il racconto di questa sera è partito con la coppia formata da Manuela e Stefano.

Filippo Bisciglia, dopo la conclusione del primo falò, ha fatto un annuncio inaspettato a Stefano. “Devi venire immediatamente al falò“, lo ha avvertito il conduttore, spiazzando anche gli altri membri del villaggio. Quando Stefano si è seduto attorno al fuoco, ha visto delle immagini che mai si sarebbe aspettato di vedere.

“Temptation Island”, Filippo Bisciglia fa un annuncio clamoroso: “Devi venire al falò” – VIDEO

L’annuncio che Filippo Bisciglia ha fatto a Stefano ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. Poco dopo la conclusione del primo falò, che era andato in onda durante la scorsa puntata, il conduttore ha raggiunto il villaggio dei fidanzati per comunicare una notizia inaspettata al partecipante: “Devi venire immediatamente al falò“. Quando Stefano si è seduto di fronte a Bisciglia, ha appreso delle verità importantissime circa il suo rapporto con Manuela, che riguardano la loro intimità. Queste, nello specifico, le parole utilizzate dalla fidanzata nei video: “Non ho voglia di fare l’amore, lo vedo come una cosa sporca. Non mi sento desiderata, è come se lui si comportasse in maniera meccanica“.

Stefano, successivamente, ha ascoltato gli apprezzamenti che la sua fidanzata ha rivolto al single Luciano, con il quale sembra essere entrata parecchio in sintonia. “E’ bellissimo, non si può negare” – ha confessato Manuela alle sue compagne d’avventura – “E’ bello, sa intrattenere ed ha un bel cuore. Lo scopriremo solo vivendo“.

Le dichiarazioni della fidanzata non hanno sicuramente rasserenato il concorrente, che di fronte a Filippo appariva più nervoso che mai. “Lei balla con lui, lo abbraccia.. Con me non lo fa mai. Io non sfioro nessuna e ce n’è di potenziale“, ha asserito Stefano con rabbia, giurando vendetta a Manuela. Poco dopo essere rientrato nel villaggio, il giovane si è infatti appartato con una delle ragazze single, non mancando di confidarsi con i suoi compagni.

Tra Stefano e Manuela il viaggio nei sentimenti sta prendendo una piega inaspettata. Senza dubbio, la presenza del single Luciano sta contribuendo ad allontanare i due fidanzati: come andrà a finire?

