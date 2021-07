“Temptation Island” riassunto 5 luglio: Tommaso tradisce Valentina

“Temptation Island” riassunto 5 luglio: Tommaso si lascia andare con la tentatrice Giulia dopo una serata particolarmente romantica e tradisce la sua fidanzata Valentina.

Una seconda puntata scoppiettante per Temptation Island: ne sono successe davvero di tutti i colori. Ste e Claudia sono sempre più distanti, lei sembra intenzionata a non sposarsi e lui non sa più chi è la donna che ha scelto di avere accanto e che vedeva già come moglie e madre dei suoi figli. Purtroppo, però, negli ultimi tempi si è ritrovato a mettere tutto quanto in discussione.

Temptation Island, riassunto seconda puntata in onda il 5 luglio su Canale Cinque alle 21:30. Arriva un falò di confronto

Intanto Valentina e Tommaso sono usciti dal programma. Lui si è spinto decisamente oltre con la tentatrice Giulia e nella casetta sembra essersi consumato un tradimento. Chiamato al falò di confronto, lui e Valentina si sono parlati ma Filippo alla fine ha perso la pazienza e ha messo fine alla loro discussione, facendo la domanda di rito e vedendoli poi uscire insieme dal programma. Valentina, infatti, continuava a giustificarsi per delle sciocchezze mentre il suo fidanzato Tommaso si è scambiato delle effusioni con Giulia, arrivando proprio a cominciare una storia insieme a lei. Adesso non ci resta che vedere come stanno ad oggi le cose: non saranno mica tornati insieme dopo quanto accaduto?

Per quanto riguarda Manuela, invece, è sempre più presa dal tentatore Luciano mentre il suo fidanzato ha assisto tutto con incredulità dal Pinnettu del villaggio.