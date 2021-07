Si stanno svolgendo in questi giorni le selezioni per la nuova stagione del talent show di Sky Uno “X Factor” che andrà in onda il prossimo settembre

Dopo che è stato annunciato Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di “X Factor“, in seguito all’addio di Alessandro Cattelan, si stanno svolgendo adesso le nuove selezioni per decidere chi parteciperà alla nuova edizione del talent show. Il programma di Sky Uno tornerà in onda a settembre prossimo prima con le audition poi con le puntate dal vivo. La novità assoluta è l’abolizione delle categorie tradizionali e quindi ogni giudice potrà fare la squadra più variegata che vuole con persone di differente genere ed età. Ci saranno gli stessi coach dell’anno scorso: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Le dichiarazioni di Emma Marrone sui provini di “X Factor”

“Sono soddisfatta degli artisti che si sono presentati. X Factor 2021 ci regalerà, secondo me, dei colori ancora più vari rispetto all’anno scorso. È un X Factor tutto da vivere, io mi sto divertendo tantissimo e sono veramente contenta della musica che sto ascoltando soprattutto perché arriviamo ancora da un anno complicato dove i ragazzi non si sono potuti esprimere proprio al 100%, quindi magari qualcuno di loro è uscito dalla cameretta e si è presentato direttamente sul palco di X Factor.”, con queste parole si è espressa Emma Marrone a proposito dei provini che si stanno svolgendo a Cinecittà senza però la presenza del pubblico a causa dell’emergenza sanitaria del Covid.

Durante la scorsa di X Factor Casadilego, che ha trionfato nella finale del talent show, con il suo ultimo brano “Vittoria” ha ottenuto il Disco d’oro ma non è riuscita a posizionarsi oltre il quattordicesimo gradino della classifica Fimi dei singoli più scaricati nel nostro Paese. Ha venduto quindi circa 35 mila copie con la canzone succitata.

Il terzo classificato durante “X Factor” dell’anno scorso Blind ha vinto il Disco di platino con la sua “Cuore nero” (ha venduto quindi circa 70 mila copie) e si è posizionato secondo nella stessa classifica dei singoli più venduti d’Italia.