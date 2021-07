“Sciolti o raccolti?” Adriana Volpe sfoggia il suo nuovo look: trionfo di bellezza – VIDEO

Adriana Volpe. La bellissima presentatrice ha affrontato numerosi cambiamenti nel corso dell’ultimo anno. Tante novità in arrivo per lei: una la condivide su Instagram

Un anno turbolento è quello che ha trascorso la talentuosa Adriana Volpe, sia sul piano professionale che su quello privato.

Com’è noto, la presentatrice, volto importante della televisione di stato, ha deciso di abbandonare le reti Rai dopo gli screzi inconciliabili con il collega Giancarlo Magalli, suo partner nella trasmissione “I fatti vostri”. I battibecchi fra i due sono continuati a oltranza anche fuori dal piccolo schermo a suon di frecciatine mirate, diffuse sui giornali o via web.

É così approdata nella giovanissima rete Tv8. Ha condotto la trasmissione “Ogni Mattina” su cui è calato il sipario lo scorso 25 giugno. Ha espresso il suo commiato con parole molto toccanti: “L’Italia era davvero in ginocchio ed avevamo tutti la voglia di ripartire e noi ci siamo fatti un po’ portavoce di questo sentimento. Ho scelto di portare nelle vostre case un racconto semplice, vero, autentico, a volte anche scomodo, ma sempre rispettoso”.

Con gratitudine ha salutato la rete che è stata casa sua nella passata stagione e ha dato appuntamento ai suoi fan, consapevole che sarà arruolata in una nuova azienda: “Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale. Vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete”.

Adriana Volpe: evidente aria di cambiamento

Il futuro lavorativo di Adriana Volpe è già ben noto. La presentatrice sarà spalla di Alfonso Signorini su Canale 5 (insieme a Sonia Bruganelli), ricoprendo il ruolo di opinionista durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, programma che l’ha vista concorrente nel 2020.

Gli ultimi mesi hanno segnato anche la chiusura definitiva del rapporto tra la conduttrice e il marito, l’imprenditore svizzero Roberto Parli, sposato nel 2008 e padre della sua unica figlia, la piccola Gisele, nata nel 2011.

Tanti cambiamenti nella vita di Adriana Volpe e, come sostiene un consolidato clichè, quando una donna sta per affrontare un grande stravolgimento, è solita rinnovarsi anche nel look. La bellissima presentatrice ha quindi coinvolto il folto stuolo di fan che la segue su Instagram (al momento circa 434mila follower) e ha diffuso un video simpatico in cui mostra, fiera e sorridente, la nuova acconciatura.

Artefice dello stile è l’hair dresser siciliano Sebastiano Nocera, arrivato a Milano da Ragusa appositamente per compiere la magia sui capelli di Adriana Volpe. Pochi secondi, “I wanna be your slave” dei Maneskin in sottofondo, e il volto televisivo presenta due alternative con boccoli morbidi e dorati: “New look… sciolti o raccolti? Comunque sempre rock” – scrive in didascalia.

Tripudio di consensi del pubblico: “Mossa o liscia, raccolti o sciolti sempre top!!! però dobbiamo ammettere che il collo scoperto tanta roba”, “Praticamente di meglio in meglio, sei insuperabile in qualsiasi modo”, “Sei sempre bellissima, sei la personificazione della meraviglia”.