Alba Parietti rompe gli indugi e anche a 60 anni, da poco compiuti, mostra un fisico da fare invidia. Selfie allo specchio da far girare la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

60 anni e non sentirli, questo è il motto che si può ben dire guardando Alba Parietti. La nota showgirl ha spento le candeline di questo importante traguardo lo scorso 2 luglio e ha ripercorso in una intervista al Corriere della Sera, anche la sua vita, professionale e personale.

60 anni di alti e bassi, di felicità e dolore, di tanti progetti importanti nel mondo dello spettacolo e di amori che hanno segnato la sua esistenza. Ed oggi? Un fisico impeccabile!

Alba Parietti, il costume fa alzare la temperatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Fa girare letteralmente la testa Alba Parietti con il selfie allo specchio. L’opinionista tv si mostra in tutta la sua perfetta bellezza e per lei il tempo non esiste. Ha da poco compiuto 60 anni ma quella è solo un’età anagrafica. Lei si sente bella, sensuale e con tante cose da dire. Si piace, si specchia e si scatta una bella foto che condivide con il suo pubblico social.

Il risultato? Un’ovazione vera e propria per lei. I follower di Instagram la riempiono di complimenti, tutti meritati c’è da dire. Silhouette impeccabile, senza eccessi, ma di certo un bel vedere. L’Alba nazionale indossa un costume intero rosso e bianco ma che lascia i fianchi scoperti. Solo una striscia di stoffa che lega le due estremità e solca a metà l’addome.

L’ex moglie di Francesco Oppini sposta l’anca verso sinistra, si mette una mano dietro i capelli e con sguardo da tigre accenna un bacio e si rivolge a chi la ama. Per lei solo belle parole da un pubblico eterogeneo, uomini e donne, giovani e meno giovani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Per tutte le rosicone che parlano di plastica.. se non ci sono le basi fisiche non c è plastica che tenga .. complimenti Alba .. c è chi può e chi rosica 🤣🤣🤣” le scrive un utente sintetizzando buona parte di tutti gli altri commenti. Da Ibiza per il momento è tutto, Alba si gode le vacanze e anche le smancerie del web.