Alba Parietti. La famosa attrice e show girl ha annunciato il suo prossimo impegno televisivo durante “Tale e Quale Show”. Rivelati i motivi della sua partecipazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Di una bellezza disarmante, intelligente, carismatica, arguta, volitiva. Alba Parietti ha compiuto 60 anni lo scorso 2 luglio; volto iconico della televisione italiana, imperversa trasversalmente nello spettacolo nostrano fin dagli anni ’70, imponendosi da sempre nei cuori degli spettatori.

Da tempo non le viene affidato un programma tutto suo ma è costantemente presente sul piccolo schermo grazie a vari interventi in qualità di ospite o concorrente, sia nelle reti di stato, sia nell’azienda di Cologno Monzese, Mediaset. É ormai stata data per certa la notizia della sua partecipazione a una trasmissione acclamata di Rai Uno. Stiamo parlando di “Tale e quale show”, condotta dal frizzante Carlo Conti.

Cosa ha rivelato in merito la diretta interessata? Scopriamolo.

Alba Parietti: il motivo che l’ha spinta a dire di si a Carlo Conti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Tale e quale show” è un format vincente che ha appassionato il pubblico italiano ormai per ben dieci edizioni. Prevede una competizione in cui sono impegnati volti noti dello spettacolo che si sfidano a suon imitazioni di reinterpretazione dal vivo di pezzi celebri di cantanti che hanno fatto la storia della musica.

La prossima stagione vedrà impegnati Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, l’ex velina Federica Nargi, Ciro Priello dei The Jackal, Deborah Johnson e Alba Parietti. Quest’ultima ha raccontato al settimanale Chi i motivi che l’hanno spinta a rispondere affermativamente alla chiamata di Carlo Conti.

“Farò Tale e Quale Show proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa e vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida“ – ha dichiarato l’artista torinese.

La Parietti non è nuova a una simile competizione che mette alla prova i suoi poliedrici talenti. Nel 2017 partecipò alla dodicesima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

A tal riguardo ha condiviso un ricordo: “È stata un’esperienza unica, formativa, difficile, faticosa, bellissima e sofferta che mi ha ridato molta popolarità e mi ha fatto amare molto dal pubblico. Avevo fama di essere ingestibile e folle, invece ho mantenuto la calma per 9 puntate”.