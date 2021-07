Alberto Matano, qualcosa è andato storto: cosa accade ora

Il giornalista di Rai Uno ha pubblicato una serie di scatti ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo.

Alberto Matano è, attualmente, il giornalista di punta della Rai.

Al timone de ‘La vita in diretta’ ha dimostrato di poter ottenere risultati incredibili anche da solo, alla conduzione.

Quest’anno infatti, non è stato affiancato da nessuna spalla destra e da solo è riuscito ad imporsi diventando il programma più seguito della fascia pomeridiana. Ha sbaragliato la concorrenza di ‘Pomeriggio 5‘ con Barbara D’Urso che è stata ridimensionata da Piersilvio Berlusconi non essendo riuscita a contrastare la concorrenza di Matano.

Il giornalista, ora, si sta godendo un po’ di meritato riposo in seguito alla conclusione della stagione televisiva ma è pronto per ripartire. Infatti, già starebbe studiando delle modifiche da apportare al format della trasmissione per cercare di attirare ulteriore pubblico pur non volendo snaturare l’origine de ‘La vita in diretta’.

Qualcosa non è sfuggito ai fan

Matano si trova in vacanza e sui social condivide momenti spensierati coinvolgendo i suoi fan.

In questo post Matano ha pubblicato delle foto in sequenza. Qualcosa però è andato storto! Nel primo scatto appare decentrato rispetto all’inquadratura, nel secondo ha gli occhi chiusi, nel terzo guarda a terra e nel quarto ha la mano che gli copre il volto.

Dunque il suo commento alla foto è emblematico: “La foto impossibile… ma lo sfondo c’è.”

A spiccare è il commento di una sua collega, Andrea Delogu, che sotto al post scrive: “Amore sei bellissimo”.