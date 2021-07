Alessandro Preziosi indignato e amareggiato: “Ci abbiamo creduto ma…”

Alessandro Preziosi è deluso e non riesce a trattenersi così si sfoga su quello che sta succedendo con la serie “Masantonio”, i dettagli

Alessandro Preziosi è il protagonista della mini serie Masantonio in onda ogni domenica su Canale 5. L’attore riprende i panni dell’investigatore che con bravura e talento risolve i casi. L’azienda però ha deciso di trasmetterla in estate, quando il numero di ascolti e share è più basso poiché i telespettatori sono meno.

Una scelta che non sembra essere piaciuta al diretto interessato che non si è tirato indietro ed ha detto la sua in un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano.

Alessandro Preziosi: il parere su Mediaset

L’investigatore Elio Masantonio, come succede nella fiction, non ha resistito e alla domanda sugli ascolti ha risposto prontamente: “Non mi metto a criticare le scelte aziendali. Però questa serie è un progetto in cui credo molto, ci abbiamo creduto tutti – ha chiarito Alessandro Preziosi – la scrittura è potente, il livello del cast è alto, la storia ha un’evoluzione imprevedibile. Mi avrebbe fatto piacere se l’avessero messa a disposizione di una platea più ampia”.

L’attore si limita ma attraverso le sue parole si è sentito un senso di amarezza e delusione. Ad ogni modo l’uomo sta già lavorando ad altri progetti e spiega che la Rai lo ha contattato per nuovi lavori.

“Mi piacerebbe concentrami sui film, non per andare in controtendenza ma perché, ripeto, non mi piacciono le serie troppo lunghe”. Ha affermato.

Successo o no, Alessandro Preziosi rimane uno degli attori più amati dal pubblico italiano, in particolare dalla parte femminile che dopo Elisa di Rivombrosa sono diventate le sue fan numero uno. Passano gli anni ma il ricordo di quella seria resta indimenticabile.