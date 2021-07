Alessia Marcuzzi. Dopo l’addio a Mediaset un grande ritorno: il pubblico sogna

Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha abbandonato spontaneamente le rete televisive Mediaset. Si vocifera che possa passare alla concorrenza con uno show incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Non è ancora passata una settimana dalla notizia bomba lanciata da Alessia Marcuzzi che già si fanno sempre più pressanti le supposizioni che la vedrebbero impegnata in progetti nuovi ed entusiasmati. La conduttrice ha infatti usato i suoi canali social per dichiarare al pubblico la decisione di lasciare le reti Mediaset dopo 25 anni di onorato servizio.

“Non riesco a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” – ha scritto in una nota. Ha continuato: “Questa pandemia ha dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”.

Era inevitabile che le televisioni concorrenti si scatenassero per aggiudicarsi tra le proprie fila una professionista esperta e di talento come la Marzuzzi. Si vocifera un suo ingresso in Rai in un progetto che la vedrebbe a fianco di una vecchia conoscenza.

Alessia Marcuzzi, probabile conduzione in Rai. Un vecchio amico a suo fianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Uno dei programmi citati da Alessia Marcuzzi nel suo messaggio di commiato da Mediaset, ripercorrendo i suoi inizi di carriera televisiva nell’azieda di Cologno Monzese, è stato il “Festivalbar”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

In occasione dello show, nelle edizioni del 1996 e 1997, salì sul palco a fianco di un presentatore molto amato e conosciuto: Amadeus. Alcune indiscrezioni li vedrebbero tornare insieme in una rimpatriata televisiva proprio in un nuovo evento musicale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Amadeus sarà infatti al timone di “Arena ’60 ’70 ’80” nei giorni 12 e 14 Settembre, due serate che avranno luogo presso l’Arena di Verona in cui si ripercorrerà, con super ospiti, trent’anni di storia della musica. Lo spettacolo sarà poi trasmesso su Rai Uno a ottobre. Alessia Marcuzzi potrebbe essere, dunque, il volto femminile a fargli da spalla. L’ipotesi della reunion fa già sognare il pubblico più adulto, in un moto di amarcord del passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sanremohistory

Il presentatore ha rilasciato la seguente dichiarazione a Il Fatto Quotidiano: “Con Alessia non abbiamo ancora parlato di queste serate, è difficile capire se sarà presente o meno”.