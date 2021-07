“Non potevi girarti..”, Alice De Bortoli ritmo dance a bordo piscina, curve e pancia piatta: che spettacolo – FOTO

La superstar dei social network, Alice De Bortoli risveglia il piacere di vivere dei followers con una serie di pose incantevoli.

Meglio conosciuta come una delle superstar social più energiche del momento, Alice De Bortoli ha lasciato tutti senza fiato, nell’ultima uscita di Instagram.

L’artista a tutto tondo sul web si definisce una donna iperattiva, impulsiva e allo stesso tempo adattabile a qualsiasi situazione che le capita a tiro.

In questo periodo estivo si sta dando molto da fare, così come in generale nelle iniziative di danza, in compagnia delle esperte del mestiere. Una ragazza solare, simpatica che sa stare con tutti.

Nessuno ha dubbi che Alice in futuro sarà tra le blogger più seguite. Il “Buongiorno” per lei si vede sempre dal mattino. A colpire i fan nel profondo del cuore non è solo l’aspetto caratteriale, ma anche un look stravagante e un repertorio di forme che non ha nulla da invidiare a nessuno

Alice De Bortoli ti fa girare la testa tutto d’un fiato

