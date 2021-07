Awed annuncia la pausa inaspettata: “Ho bisogno di tempo”

Awed è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che si è da poco conclusa. Tornato sui social, ha preso una decisione molto importante

Awed è il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, con grande sorpresa del pubblico è riuscito a trionfare conto tutti gli avversari con cui ha affrontato questo percorso. Il ragazzo ha cominciato questo percorso nel mondo dello spettacolo quando è diventato conosciuto grazie a dei video divertenti che pubblicava ogni settimana sul suo canale YouTube. Da qui è iniziata un’avventura che lo ha portato ad un successo inaspettato: ma ad oggi, a distanza di tutti questi anni, Simone si sta ritrovando a mettere in discussione tutto quanto. Infatti, tornato dall’Honduras, non ha ancora fatto nessun video e i suoi fans si sono chiesti il motivo di questa decisione.

Awed si prende una pausa inaspettata: “Ho bisogno di tempo”

Awed oggi ha deciso di rispondere alla curiosità del pubblico una volta e per tutte. “Non faccio video da tantissimo tempo, è vero ma c’è una motivazione alla base: tornerò quando avrò qualcosa da raccontarvi” ha esordito così, filmandosi dal divano nuovo che ha appena comprato con l’aiuto dei suoi genitori che gli sono sempre accanto. “Mi sono ripromesso che voglio cambiare un po’ di cose, ho mille idee nella testa, e voglio essere sincero: mi sono anche un po’ rotto di continuare a fare reaction perché so che posso dimostrarvi, raccontarvi e farvi divertire molto di più con tantissime altre cose quindi siate fiduciosi“.

Adesso non resta altro che aspettare per vedere che direzione prenderà la carriera di Simone Paciello: in Honduras ha dimostrato tantissime cose e questa per lui potrà essere un’occasione di farsi amare da ancora più persone in quello che fa.