Barbara D’Urso, il messaggio toccante sulla malattia di Raffaella Carrà – FOTO

Ieri il mondo intero ha perso una grandissima leggenda della musica e della televisione italiana e non solo: Barbara D’Urso ha ricordato la malattia che affliggeva Raffaella Carrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Raffaella Carrà è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e dei fan ieri pomeriggio nella sua casa di Roma. Una malattia incurabile l’affliggeva da tempo ma non ne aveva mai parlato pubblicamente per non lasciare un ricordo negativo che avrebbe offuscato la sua immagine brillante e luminosa. Barbara D’Urso ha voluto rendere omaggio, come tanti suoi colleghi, alla regina della tv italiana, da cui lei e tanti altri hanno solo da imparare per condurre una trasmissione. La napoletana ha ricordato con una foto e una lunga didascalia scritta su Instagram la grande Carrà e ha parlato della sua malattia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Raffaella Carrà, svelate le cause della morte

Barbara D’Urso parla della malattia di Raffaella Carrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Laura Pausini e l’imitazione di Raffaella Carrà, l’indimenticabile VIDEO

Barbara D’Urso si è quindi espressa attraverso una foto su Instagram sulla malattia che ha toccato e ucciso Raffaella Carrà a 78 anni: “Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Questa la motivazione per cui la regina della tv e della musica italiana e spagnola non ha mai rivelato nulla fino al suo ultimo respiro, così come ha detto anche il compagno di una vita Sergio Iapino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La D’Urso ha poi proseguito la sua dedica e ricordo alla grande Carrà con queste parole: “Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello ‘far l’amore da Trieste in giù’, ma come dico sempre io gli artisti non muoiono mai“.