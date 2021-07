“Beautiful”, anticipazioni puntata 7 luglio: Flo prende posizione

Beautiful, anticipazioni 7 luglio: Brooke cerca di riconquistare Quinn. Flo prende posizione contro Sally.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge cercare di ricostruirsi una vita a Las Vegas. Il Forrester è partito insieme a Shauna dopo aver scoperto che la moglie lo ha tradito con Bill Spencer. La Fulton non vuole essere il “chiodo scaccia chiodo” dello stilista, ma non vuole neanche rinunciare a lui. I due stanno facendo tira e molla ormai da mesi e la situazione è più precaria che mai. Nel frattempo a casa Forrester, Brooke cerca di contattare Ridge. La Logan è disperata, ma trova in Eric un valido confidente ed un buon amico. La vicinanza tra i due non può che risvegliare la gelosa di Quinn che ha fatto di tutto per allontanare la Logan dalla famiglia.

Beautiful, anticipazioni 7 luglio: Brooke si scusa con Eric

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke cercherà di giustificarsi con Eric per il bacio scambiato con Bill. Quinn non crederà alle sue scuse e continuerà a ripetere al marito che è stata proprio la Logan a rovinare il rapporto con Ridge. Nel frattempo a Las Vegas, Ridge e Shauna si prepareranno ad iniziare la loro vita insieme.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo sorprenderà Wyatt. La Fulton chiederà infatti al fidanzato di chiudere i rapporti con Sally. Per la ragazza è ora che la Spectra si trovi una casa da sola.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.