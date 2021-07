Belen Rodriguez, la clamorosa decisione a pochi giorni dal parto

Belen e il suo fidanzato hanno preso una decisione che riguarda loro figlia a pochi giorno dal parto. Ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez è entrata nel nono mese di gravidanza e da qui a pochi giorni darà alla luce la sua secondogenita.

Il papà, questa volta, è il suo fidanzato Antonino Spinalbanese, l’hairstylist 25enne con il quale ha iniziato una relazione un anno fa.

Belen, dopo il matrimonio fallito con Stefano De Martino, si è ricreata una famiglia insieme ad Antonino a cui manca soltanto l’arrivo della piccola.

Dal primo giorno che Belen ha comunicato ai followers di essere incinta, sembrava fosse chiaro quale nome volesse dare alla piccola.

Con questo annuncio aveva chiarito: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre. Non troverò mai più una persona come Antonio“.

Belen cambia il nome di sua figlia

In questi giorni però è sorto un dubbio ai followers. Sembrerebbe che qualcosa sia cambiato nel nome della piccola, che sta per nascere.

Belen avrebbe deciso di cambiare il nome di sua figlia, una piccolezza ma che al web non è sfuggita.

Il cambiamento del nome della bambina è stato rivelato da una targhetta che Antonino ha fatto preparare per sua figlia.

Il nome non sarà più, dunque, Luna Marie come aveva annunciato Belen ma Luna Marì.

Ora non resta che attendere l’arrivo della bambina che i fan non vedono l’ora di conoscere.