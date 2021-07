Benedetta Parodi svela il suo peccato…di gola – FOTO

Benedetta Parodi svela il suo peccato di gola ed in fans sono increduli. “Come fai ad essere così magra?”. Boom di commenti.

Benedetta Parodi, la conduttrice appassionata di cucina seguitissima sia sui social che in tv condivide col suo pubblico momenti quotidiani legati sia al mondo del lavoro che ad alcune curiosità sulla stessa. Pochi minuti fa ha pubblicato un video che la immortala in viaggio, precisamente si sta recando in Trentino per “Bake Off Italia” programma che conduce sin dalla prima edizione.

Sul web i fans rivolgono le più disparate domande, se trattasi di viaggio di lavoro, come fa ad essere così in forma ed altri invece si complimentano con la giornalista. Denim fresco, t-shirt a righe e sneakers, l’ideale per viaggiare in tutta comodità.

Benedetta Parodi svela il suo peccato di gola: fan increduli

“Questa è una pizza romana con mortadella stracciatella e pistacchio.. e per la cronaca me la sono mangiata tutta!!” così commenta Benedetta Parodi la sua sosta in autostrada facendo venire l’acquolina in bocca sul web.

Come saggiamente scrive un utente “Che fame che fa venire😋” altri invece si focalizzano sul fisico della Parodi e quindi chiedendo quale sia il suo segreto per essere in forma ed ognuno trae le proprie conclusioni. “È l’unico pasto della giornata ecco perché lo mangia tutto!!” qualcuno commenta e in molti a quanto pare si trovano d’accordo in tal senso. “Lo credo anch’io! E dopo digiuna per un giorno intero”.

Insomma, la Parodi non interviene sul punto lasciando il web col dubbio.

In un altro post la Parodi chiedeva al web di scegliere tra due pezzi di colazione. C’è chi risponde con ironia: “Credo che tu risolva questo dilemma non mangiando né l’una né l’altra”. Metabolismo o sana alimentazione, qual è il segreto della splendida forma fisica?