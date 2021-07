Bianca Atzei non sta più nella pelle, a mezzanotte farà il botto. Finalmente tutto è pronto e sarà perfetto.

Veronica Atzei, in arte Bianca, è una stimata cantante del panorama artistico italiano, ha iniziato la sua carriera grazie alla partecipazione di “Sanremo Social” nel 2012.

La cantante ha avuto subito un gran successo, la sua voce roca, calda, grintosa e sensuale è stata sin da subito apprezzata come una delle voci più belle d’Italia. Inizia ad appassionarsi di musica verso i 18 anni, inizia cantando alcune sigle pubblicitarie.

La carriera di Bianca è stata un tripudio di successi ma anche di diversi dispiaceri, infatti nella sua vita ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. La condizione è un pò migliorata quando Bianca ha iniziato una relazione con Max Biaggi, la coppia sembrava davvero affiatata e innamorata ma purtroppo tutto è finito per volere di Max.

Straniero, il nuovo singolo di Bianca feat Boss Doms e Seryo

Ancora una volta Bianca Atzei è prontissima con un nuovo singolo, Straniero feat Boss Doms e Seryo, il brano uscirà questa sera a mezzanotte e la cantante non vede l’ora.

Il nuovo singolo di Bianca evidenzia la sua voglia di rinnovarsi, di affermare il suo stile nel panorama musicale scoprendo ogni volta una nuova versione di sè. Questo nuovo capitolo della sua carriera è un passaggio importante poichè va ad abbattere quelle barriere di genere musicale che delle volte possono crearsi.

Da questa sera ascolteremo una nuova traccia che rappresenta grinta, sensualità, spensieratezza e voglia di nuovo. Il videoclip è stato girato ad Alghero, essendo la cantante sarda mai luogo fu più azzeccato.

I fan non stanno più nella pelle e tutti vogliono ascoltare il nuovo capolavoro della loro beniamina. Bianca utilizza molto i social e non perde occasione per colloquiare con i suoi follower.

Il profilo Instagram di Bianca è seguito da 831 mila follower, tutti come lei hanno un animo ribelle e vogliono sempre di più dalla vita.