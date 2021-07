Giulia Calcaterra è l’influencer più bella secondo il web, le sue foto sono energia pura e il suo sguardo fulmina chiunque, un incanto

Selvatica per scelta, così si definisce Giulia Calcaterra su Instagram dove vanta di più di un milione di follower che la seguono ovunque e da ogni parte del mondo. L’influencer conosciuta da tutti per essere stata la velina bionda del tg satirico “Striscia la notizia”.

Dall’epoca però tante cose sono cambiate, in particolare la diretta interessata che è irriconoscibile. La sua è stata una vera e propria trasformazione di vita, dall’aspetto fisico allo stile.

Giulia Calcaterra: in bianco e in nero è stupenda – FOTO

Le sue foto sono una più bella dell’altra, l’influencer dopo il successo in televisione ha deciso di abbandonarla e iniziare una nuova vita tra avventure e paradisi terrestri. Così è sempre in giro per il mondo, alla scoperta di continenti e culture diverse che la rendono migliore sotto ogni punto di vista.

Non perde occasione però di condividere alcuni momenti con i fan che sono curiosi di sapere cosa fa. Attraverso i suoi scatti anche loro conoscono nuove cose.

Attualmente si trova nelle Isole Mentawai e su Instagram ha già pubblicato alcuni scatti in bianco e in nero che sono diventati virali in un batter d’occhio.

Bikini, capelli semi raccolti e sorriso sempre con lei. Giulia Calcaterra ha qualcosa di diverso dalle altre, molti rimandano al fatto che la ragazza è così naturale che non perde tempo tra trucchi e filtri.

“Anche in bianco e in nero sei fi**a” scrive qualcuno sotto all’ultimo post. L’influencer è così speciale e particolare quanto irresistibile.

Non c’è dato sapere quale sarà la sua prossima meta, ma non mancheranno foto da parte sua che testimonieranno l’avventura. La sua vita è così selvaggia ma allo stesso tempo originale e mai banale.