Arriva su Canale Cinque la nuova serie “Brave and beautiful”, che andrà in onda ogni pomeriggio al posto di “Mr Wrong” che si sposta in prima serata per gli ultimi episodi

Brave and Beautiful è cominciato soltanto ieri e ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori da casa. La serie tv turca che ha preso il posto di Mr Wrong, la fiction che ha visto Can Yaman come protagonista per. la terza estate di seguito insieme alla sua coprotagonista di Bittersweet. Dopo due anni, i due sono tornati a recitare insieme e a deliziare i loro fans.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Domani andrà in onda la terza puntata della serie e Suhan e Cesur sono oramai convinti di non poter avere a che fare l’uno con l’altro. Cesur ce l’ha con Tashin, il padre di Suhan, e lei è molto legata. suo padre. Nel terzo episodio vedremo Tashin che finalmente riesce a far annullare il contratto di vendita del terreno corrompendo la Procura e anche la polizia. Poco dopo arriva il giorno del suo compleanno dove succede qualcosa che mai si sarebbe aspettato: sua figlia Suhan riceve una proposta di matrimonio da parte di Bulent. Questa cosa potrebbe totalmente cambiare le carte in tavola.

D’altro canto la ragazza rifiuta inventando delle scuse, inconsapevole della presenza di Cesur che assiste alla scena di nascosto e successivamente decide di umiliare Bulent di fronte a tutti. Quest’ultimo, ubriaco e fuori di sé, da fuoco alla proprietà di Cesur: quello che non sa, è che all’interno della casa c’è anche Tashin pronto ad incontrare il suo nemico Cesur.