Carlo Conti sta per tornare, la sorpresa della Rai per il pubblico

Il grande ritorno di Carlo Conti. Il presentatore non si ferma nemmeno in estate: ecco come e dove lo rivedremo

Carlo Conti sta per tornare in tv per la felicità di tutti i suoi fan. Il noto presentatore è amatissimo dal pubblico a casa che presto lo rivedrà sul piccolo schermo, anche se siamo nel pieno della pausa estiva.

Per lui la passata stagione televisiva non è stata per nulla facile. Non solo le restrizioni per via del Covid ed i cambi di palinsesti, ma poi la malattia. Il virus lo ha colpito e se all’inizio non sembrava nulla di grave, per lui è stato necessario il ricovero.

Si è dovuto così assentare da “Tale e Quale Show” lasciando la conduzione nelle mani dei giudici. Poi piano piano tutto è passato e Carlo è tornato in pista più vigoroso e amato di prima. Ora è tempo di ritornare ancora.

Carlo Conti, ecco come e dove lo vedremo

Manca pochissimo ormai per rivedere Carlo Conti in tv. Il presentatore tornerà in onda, su Rai 1, da venerdì prossimo, 9 luglio. Con cosa? Con le repliche della prima edizione di “Top Dieci”. Si tratta delle puntate trasmesse nel corso del 2020 e non di una prima visione.

Se ne era parlato già tempo fa ma ora è arrivata la conferma della Rai. Un modo per ripercorrere quello che è stato e per prepararsi, chissà, alla nuova edizione, in autunno dopo quella di quest’anno, la seconda.

Nel 2020 “Top Dieci” ha raggiunto un risultato importantissimo. È stato il primo show realizzato dopo il diffondersi della pandemia trasmesso dallo studio nel quale si sarebbe dovuta realizzare “La Corrida” che per le restrizioni è stata fermata.

Nella prima puntata ci saranno Serena Autieri che in estate, al mattino, è al timone di “Dedicato”, Christian De Sica, indicato da molti come uno dei possibili giudici di “Tale e Quale Show” e Alessandro Siani.

Loro tre si sfideranno con Flavio Insinna che non si riposa nemmeno in estate, in onda dal lunedì al venerdì con “Il pranzo è servito”, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta. Roberto Mancini e Massimo Ranieri, saranno, invece, gli ospiti speciali.