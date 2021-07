Carolina Marconi rasa a zero i capelli: “Non ne potevo più” – VIDEO

Carolina Marconi, che sta combattendo contro un tumore al seno, ha rasato i capelli a zero, non mancando di mostrarsi tenace e sorridente con i fan

Carolina Marconi, celebre ex concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello”, sta affrontando la propria battaglia contro un avversario temibile. L’attrice, di origini venezuelane, tempo fa aveva confessato di essere affetta da un tumore al seno: una notizia che i suoi fan avevano accolto con grande tristezza. La Marconi, tuttavia, non si è mai lasciata abbattere dal peso degli eventi, iniziando la chemioterapia con il sorriso stampato in viso.

L’ex gieffina, tramite scatti postati sui social, condivide con i fan il lento percorso di guarigione. In passato, Carolina aveva già optato per un taglio corto, maggiormente pratico considerata la sua situazione. Tramite l’ultimo post pubblicato, l’attrice ha invece mostrato agli utenti la propria chioma rasata: “Ho rasato i capelli da sola, non ne potevo più di vederli cadere“.

Attraverso una serie di scatti, Carolina Marconi ha voluto condividere con il web il suo ultimo taglio di capelli. “Ecco a voi la vostra pelatina” – ha esordito l’attrice in un post, rasandosi a zero a causa del tumore che la affligge – “Comunque, con questo caldo sono molto fresca e leggera. Vediamo sempre il lato positivo“. Fin dal giorno in cui ha comunicato ai fan di essere malata, l’ex gieffina non ha mai smesso di sorridere e di mostrarsi forte e combattiva.

“Nonostante tutto… la salute è la cosa fondamentale” – ha ribadito la Marconi, che non ha alcuna intenzione di mollare o di darsi per vinta – “Dico sempre che non sono malata… non siamo malati. E’ solo una situazione da risolvere!“.

I fan, che la supportano fin dal primo momento, non hanno potuto far a meno di complimentarsi con lei. Con o senza capelli, Carolina appare comunque bellissima ai loro occhi.