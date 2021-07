Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 5 luglio 2021? Scopriamo insieme i dati dei programmi e film in onda

Il 5 luglio 2021 è una data che il pubblico italiano si ricorderà per tutta la vita: è morta improvvisamente Raffaella Carrà, lasciano il Paese intero senza parole. Così anche il palinsesto della Rai è cambiato per omaggiare la star del pop e quindi è andato in onda in prima sera “Carramba! Che sorpresa” del 1995.

A Mediaset tutto è rimasto invariato e come da palinsesto è stata trasmessa su Canale 5 la seconda puntata di “Temptation Island” condotta da Filippo Bisciglia. Non sono mancate sorprese e colpi di scena che hanno mandato in tilt i telespettatori. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti nella serata di ieri?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 5 luglio?

Mediaset con “Temptation Island” vince la gara di share e ascolti della serata del 5 luglio 2021. Canale 5 conquista 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. La seconda posizione va a “Carramba! Che sorpresa”, Rai1 ha intrattenuto 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Scopriamo poi i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia ai telespettatori italiani.

Rai2: Hawaii Five-0 1.395.000 spettatori, 6.6% di share e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 spettatori, 5.2% di share.

Italia1: “Gli Album di Freedom” 635.000 spettatori pari al 3.7%

Rai3: “Report” in replica 1.181.000 spettatori con il 5.7% di share.

Rete4: “Quarta Repubblica” dedicato alla Carrà 1.220.000 spettatori, 7.1% di share.

La7: The International 415.000 spettatori con il 2.2% di share.

Tv8: la replica di Gomorra – La Serie 399.000 spettatori, 2.1% di share.

Nove: Bad Boys 2 273.000 spettatori, 1.5% di share.

Oggi è il giorno che tutti stavamo aspettando, su Rai 1 andrà in onda la semifinale degli Euro2020 che vede protagonisti Italia- Spagna. Su Canale 5 ci sarà una nuova puntata di Mr Wrong- lezioni d’amore. E voi cosa guarderete? Avete già deciso?