Bella, affascinante, sensuale, Cecilia Rodríguez incanta il web con il suo perfetto lato B. Il panorama passa inosservato alla visione del suo corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

La travolgente e sensuale Cecilia Rodríguez non passa mai inosservata su Instagram ed i suoi follower impazziscono letteralmente difronte al suo panorama. Negli ultimi anni la brava Cecilia si è staccata dalla scia di sua sorella Belén, un volto molto noto nel panorama televisivo italiano.

Cecilia è una modella, una showgirl ed una presentatrice, è nata a Buenos Aires e si è trasferita in Italia qualche anno fa. Deve la sua notorietà allo show televisivo “L’Isola del Famosi” che l ha vista naufraga e combattente su un’isola deserta.

Ha anche partecipato al “Grande Fratello Vip 2”, dove ha conosciuto l’amore della sua vita, il modello Ignazio Moser.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Raffaella Carrà non ha mai avuto figli, il motivo straziante

Il panorama che offre Cecilia è più bello di qualsiasi paesaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Kate Middleton, sono ore di apprensione. La Royal Family in ansia per la duchessa

Cecilia Rodríguez su Instagram è molto seguita, i suoi follower sulla piattaforma digitale sono 4,4 milioni. Ogni occasione per la showgirl è buona per pubblicare foto e momenti della giornata, in questo periodo è nel comune di Lipari, per l’esattezza sull’isola di Panarea.

Il panorama che offre l’isola lascia senza parole ma nulla è in confronto al corpo di Cecilia sapientemente fotografato da mani esperte. Cecilia indossa un bikini nero ed un cappello di paglia, si mostra di spalle, mettendo in evidenza il lussurioso lato B.

I commenti dei suoi follower sono molteplici, non solo cuori ma anche complimenti, “Sembra disegnato col compasso ” scrive un follower audacemente e ancora “Meravigliosa creature” risponde dolcemente qualcun altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia stupisce ancora una volta i suoi amici virtuali, tutti la amano e la sostengono nelle tante attività lavorative. Ogni scatto di Cecilia è un momento magico che lei regala con piacere ai suoi ammiratori sempre pronti a lasciare un cuoricino o un commento.

Cecilia è diventata un’icona di bellezza, di stile e di professionalità. Per lei solo grandi successi.