La bellissima Aurora Ramazzotti mostra le sue preziosità: lei incanta ed i suoi fan si lasciano subito andare sul web: “sarebbe stupendo…”.

La giovane conduttrice ed influencer classe 1996, Aurora Ramazzotti, si trasferisce dopo soli cinque giorni dalla sua ultima pubblicazione su Instagram, dai favolosi tetti della sua città ad una sempre vicina località che sembrerebbe però più facilmente accessibile. Una volta trovato il posto adatto per un breve time-break, la bellissima figlia d’arte, deciderà di ultimare stavolta con una nuova ed inedita serie di scatti.

L’inedita condivisione sui social diverrà immediatamente virale, dato soprattutto il suo desiderio di sfoggiare in una calda mattinata di inizio luglio, senza se e senza ma, quelle che risultano secondo il parere dei suoi seguaci, tutte la sue preziosità.

Aurora Ramazzotti, incanta con le preziosità: “con te sarebbe stupendo…”

E’ indiscutibilmente “un’estate in città 🌇🌳👑“, per Aurora. Che mira a mostrarsi quest’oggi nei pressi dell’Arco della Pace, nella sua amatissima Milano, indossando gioiosamente la nuova collezione di gioielli del noto brand italiano Morellato. Lasciatasi immortalate sorridente e poi in un’espressione molto più seria, il risultato finale però per i suoi ammiratori non sembrerebbe ad ogni modo destinato a cambiare.

“Sei bellissima♥️“, scriverà in tal modo un suo fan, accecato dalla sua bellezza, ed accennando con devozione all’outfit indossato per l’occasione da Aurora. Un leggero pantalone dalla tinta bianca, una semplice canotta in accostamento con la fascia vintage che porta indietro la sua castana chioma. Ed contornale l’umiltà dello scenario vi sarà il susseguirsi di gioielli sulle sue braccia. Dunque, un soggiorno estivo anche in città, per cui ognuno dei suoi 2 milioni di fan, sarà pronto ben presto ad ammettere: “con te sarebbe stupendo ❤️“.

“Sei sfavillante, radiosa, magnifica” aggiungeranno in seguito altri utenti fra i commenti al post. Aurora riesce difatti a raggiungere ben 27mila apprezzamenti in un’ora, l’amore del pubblico nei suoi confronti non risulta di certo essere un mistero.