Dramma sui binari: ragazzo di 22 anni travolto e ucciso da un treno

Un ragazzo di soli 22 anni è stato travolto e ucciso da un treno Frecciarossa sui binari della stazione ferroviaria di Cetraro, in provincia di Cosenza.

Investito da un treno in corsa lungo i binari della stazione ferroviaria. Questo il tragico destino di un ragazzo di soli 22 anni, deceduto ieri sera a Cetraro, in provincia di Cosenza. Presso la stazione, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Adesso bisognerà risalire alla dinamica della tragedia: non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un drammatico incidente. Le indagini sono affidate agli agenti della Polfer.

Tragedia nella serata di ieri, lunedì 5 luglio, alla stazione ferroviaria di Cetraro, comune in provincia di Cosenza. Un ragazzo di 22 anni di origine pakistana è stato travolto e ucciso da un treno.

Il giovane, secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta del Sud, si trovava sui binari della stazione quando è sopraggiunto un Frecciarossa che viaggiava in direzione sud sulla tratta Salerno-Reggio Calabria. Il convoglio viaggiava ad alta velocità ed il macchinista non è riuscito ad evitare l’impatto.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il ragazzo, trascinato per diversi metri sui binari, non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Presso la stazione sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per far luce su quanto accaduto. Da chiarire se si sia trattato di un tragico incidente con il giovane che non si è accorto dell’arrivo del treno o di un gesto volontario da parte del 22enne.

Inevitabili le ripercussioni dell’incidente sulla circolazione ferroviaria con pesanti ritardi e cancellazioni di alcuni treni sulla tratta interessata.