Un altro incidente sul lavoro in Italia ha mietuto l’ennesima vittima. È accaduto questa mattina ad Aimoni, frazione di Ormea, in provincia di Cuneo, dove un operaio di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto un escavatore durante dei lavori in un bosco, dove precedentemente sorgeva un impianto sciistico. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo anche di un elicottero, ma per il 41enne non c’era più nulla da fare. Intervenuti, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

La vittima è Piero Dubois, 41enne originario di Mondovì. L’operaio, che lavorava per una ditta esterna, riporta la stampa locale e la redazione de Il Secolo XIX, si trovava in un bosco, sopra l’albergo Payarin, dove vi è un vecchio impianto da sci. Per cause ancora da accertare, il 41enne è stato travolto da un mini escavatore ribaltatosi improvvisamente.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Considerata la gravità dell’incidente è stato allertato anche l’elisoccorso. I pompieri, giunti da Torino con un’autogru, hanno estratto il corpo dell’operaio e lo hanno affidato all’equipe medica che ha potuto solo constatarne il decesso.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri di Ormea ed i colleghi di Bagnasco che ora stanno indagando per risalire alla dinamica dei fatti. Da accertare le cause che hanno fatto ribaltare il mezzo poi finito sulla vittima.

Quello verificatosi stamane nel cuneese è l’ennesimo incidente mortale sul lavoro che aggrava il bilancio delle morti bianche nel nostro Paese.