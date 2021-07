Dayane Mello, l’espressione di estasi strega il web: “Non posso farne a meno” – FOTO

Dayane Mello, in vacanza in Grecia, ha postato alcuni scatti da far perdere la testa: l’espressione di estasi ha mandato in tilt il web

Sono giorni a dir poco strepitosi per Dayane Mello, la splendida modella brasiliana che si sta godendo una vacanza rilassante in Grecia, a Mykonos. Con lei ci sarebbe anche il nuovo fidanzato, l’imprenditore Andrea Turino con il quale si era già mostrata nelle scorse settimane. Dopo i rumors che la volevano accanto all’ex Mario Balotelli, la Mello sembra aver ritrovato la felicità.

Il suo profilo Instagram, specialmente negli ultimi giorni, è un susseguirsi di pose e scatti provocanti che lasciano i fan ammutoliti. Di diversa natura è invece l’ultimo post dell’ex gieffina, composto da una serie di foto che la ritraggono in primo piano: l’espressione estatica è sconvolgente.

Dayane Mello, l’espressione di estasi strega il web – FOTO

Dopo una serie di vicissitudini sicuramente non semplici da affrontare, Dayane Mello sembra aver ritrovato la serenità. L’ultimo periodo è stato alquanto tormentato per la modella, che a distanza di pochi mesi ha subito due perdite devastanti: prima la morte del fratello Lucas, sopraggiunta improvvisamente a causa di un incidente, poi quella della mamma, che da tempo combatteva contro una malattia. La modella, fortunatamente, non si è persa d’animo ed ha reagito con grande forza alle difficoltà presentatele dalla vita. Ad oggi, Dayane sorride anche grazie al nuovo compagno Andrea Turino.

In vacanza a Mykonos, Dayane non rinuncia al suo lavoro e posta una serie di scatti che servono a sponsorizzare una crema per il viso. I followers, beandosi del suo sguardo da gatta e delle labbra sensualissime, sono rimasti di stucco di fronte all’espressione estatica della brasiliana. Dayane, ammiccando abilmente, li ha stesi tutti.

“Non posso farne a meno“, ha scritto un suo ammiratore, riferendosi chiaramente alla Mello. “Puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. La mia attenzione ricadrà sempre e solo su di te!“, è il commento di un altro fan, rapito dall’ex gieffina.