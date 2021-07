Ddl Zan, Chiara Ferragni attacca Renzi: lui reagisce. Pesante scontro

Scontro aperto sui social tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi in merito al Ddl Zan. L’influencer ha attaccato il politico. Forte la sua reazione.

Un botta e risposta tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi? I due noti personaggi sono stati protagonisti di un duro scontro avvenuto sul web nelle ultime ore accendendo i rumors. La regina di Instagram ha puntato il dito contro il leader di Italia Viva in merito al suoi diefront sulla sul Ddl Zan che ha portato a una frattura nella sinistra e al conseguente blocco della legge nelle ultime ore.

Tutto è partito da una condivisione in mattina da parte di Chiara nelle storie di Instagram di un post pubblicato dalla pagina “News LGBTQ+ e molto altro”. Si tratta di un carosello d’immagini dedicato alla posizione di Renzi e del suo partito in merito al DDL ZAN. Nella condivisione la moglie di Fedez ha aggiunto la scritta: “Che schifo che fate politici”.

A questa storia se ne sono susseguite altre in cui ha sottolineato come creda che probabilmente alla fine la legge non verrà approvata e come questo rappresenti una sconfitta per l’Italia.

Ferragni contro Renzi: la reazione del leader di Italia Viva

A seguito dell’attacco di Chiara Ferragni, Renzi ha reagito sul social pubblicando un post dai toni accesi. Si tratta di uno screenshot della ricondivisione dell’influencer più famose d’Italia accompagnato da una lunga didascalia in cui ha rivelato di aver sempre difeso la Ferragni e le sue scelte finite sotto accusa negli anni. Renzi ricorda le critiche rivolte a Chiara in merito alla sua attività promozionale agli Uffizi e in generale sul suo lavoro.

“Lo faccio anche oggi. Fa bene a dire quello che pensa, solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista”, le parole di Renzi.

Il politico prosegue poi affermando come sia aperto a un confronto con la Ferragni sottolineando poi: “La politica, cara Ferragni, è un’attività nobile e non fa schifo. E la politica si misura sulla capacità di cambiare le cose, non di prendere like.”

Alle queste parole segue un post di Fedez in difesa della moglie con il quale inviato il politico a spegnere gli animi e a stare più sereno.

Il post di Renzi ha superato in poche ore i semila like scatenando un dibattito lunghissimo nei commenti. Tantissime le parole di accusa nei suoi confronti non manca chi difende lo difende attaccando l’influencer.